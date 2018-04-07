حريق بحظيرة دواجن أعلى عمارة سكنية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق نشب بحظيرة دواجن أعلى عمارة سكنية بحى لطف الله بمدينة الفيوم دون إصابات أو وفيات.



تلقى اللواء خالد شلبى مديرأمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة دواجن أعلى عمارة سكنية بحى لطف الله بمدينة الفيوم.



وأنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث أى إصابات أو وفيات.



وتبين أن الحريق نشب بحظيرة دواجن خالية أعلى عمارة سكنية ملك المواطن "أشرف يونان" تاجر مصوغات، ورجح أن يكون الحريق بسبب قيام مواطن بإلقاء عقب سيجارة على الحظيرة من العمارات المجاورة دون قصد ولم يتهم أحدا بالواقعة.



تم تكليف الادلة الجنائية بالأنتقال للمعاينة والفحص.



كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروف ملابساتها.



وحرر المحضر رقم 4272 لسنة 2018 إدارى قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

