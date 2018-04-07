إليكِ أبرز الطرق لعلاج "البقع البنية" في الجسم

تظهر البقع البنية في الجسم عادة بسبب التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس أو جراء التقدم في العمر وتناول أدوية علاجات مزمنة إضافة إلى أسباب أخرى، يمكن التخلص منها إما بوصفات طبيعية او عبر كريمات تفتيح او جلسات ليزر.





نعرض لك أهم طرق كيفية علاج البقع البنية في الجسم:





خلطة الزبادي والليمون

تشكل الوصفات الطبعيية من أكثر الطرق رواجا لعلاج البقع البنية الداكنة على الجسم. ومن بينها خلطة الزبادي مع الليمون. او يمكنك استخدام الزبادي منفراد ان كنت تعانين من حساسية الجلد.





امزجي ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من عصير الليمون الطازج وملعقة من دقيق الشوفان الناعم الى ان يصبح المزيج على هيئة كريم لزج. طبقي المحتوى على البقع البنية واتركيه على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد. كرري الوصفة لمدة شهرين بشكل متواصل للحصول على نتائج إيجابية.





عصير الفجل لعلاج البقع البنة

عصير الفجل فعال في التخلص من البقع البنية على الجلد. قومي بغمس قطنة بعصير الفجل ودلكي بها البقع البنية لمدة عشر دقائق يوميا ثم اشفطي المنطقة بالماء البارد. وللحصول على على نتائج فعالة وسريعة كرري الوصفة مرتين في اليوم مع تجنت التعرض المباشر لأشعة الشمس.





ماء الزهر والنشا لتفتيح الجلد

قومي بمزج ربع كوب صغير من ماء الزهر (المستخرج من أشجار الحمضيات) او استبدليه بـ ماء الورد، واخلطيه مع معلقة من نشا الذرة، وادهني المزيج على البقع البنية يوميا ولفترة 15 دقيقة حيث تعمل هذه الوصفة على تفتيح لون الجلد وتنعيمه في نفس الوقت.





كريمات طبية لتفتيح لون الجلد

يمكنك ايضا التوجه الى طبيب الجلد ليصف لك كريمات تفتيح مناسبة لنوعية جسمك لكن عليك عدم الاستغناء عن كريم واقي الشمس طوال فترة العلاج لتجنب تعريض الجلد للاصابة بالحساسية.





العلاج بالليزر

من الإجراءات الطبية للبقع البنية الداكنة اللون، العلاج بالليزر لتفتيح طبقة الجلد التي تنتج الميلانين اضافة الى التقشير الكيميائي لازالة الطبقة الخارجية من الجلد، مما يسمح لخلايا جديدة تنمو فى مكانها، لكن كوني حذرة في اختيار عيادات طبية موثوقة.