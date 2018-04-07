30 يوليو افتتاح مونديال الإعلام والمبدعات العرب في الإسماعيلية



وكشف تامر الجندى مؤسس المونديال أن الغرض هو التحفيز للارتقاء بالرسالة الإعلامية الفنية ودورها فى المرحلة المقبلة للبناء التنمية بدعم المؤسسات الإعلامية والحكومية والخاصة للنهوض بالوطن ودور التكنولوجيا الإعلامية الحديثة التى هى السلاح الأول الآن فى العالم ويعتبر أقوى الحرب والجيوش والأسلحة الحديثة.

وأضاف الجندي، انه جارى حتى منتصف يوليو استقبال كافة المبدعين العرب وتقدم حتى الآن اكثر من الف من مشاهير الإعلام ونجوم الفن للفوز بخمسون جائزة وجارى فحص الأرشيف الخاص بهم وفرز أعمال المرشحين طبقًا للمعايير وأهمها التغطية الإعلامية لسبل السلام ونبذ الإرهاب الذى يزهق الأرواح وإهدار حق الحياة الذى منحه الله ويفتتح المهرجان برنامجه باستقبال الضيوف من نجوم الإعلام ومشاهير الفن.



وأكدت الإعلامية الدكتورة أمل فايد، مدير المهرجان أنه على مر السنين خلال الدورات الخمس السابقة نجح فى إرسال رسالته بتعدد مساراته الإعلامية والثقافية، والفنية وانه جسر للتواصل العربى ودور هام في دعم الفنانين الإعلاميين والمبدعات بمختلف الحقول الفنية وإعطائهم الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم ليكون لهم دور في الحياة الثقافية العربية ويستمر هذا العرس العربى منذ الانطلاق يوم الأثنين 30 يوليو وتسليم الجوائز عقب ملحمة فنية ثقافية بحضور كوكبة من مشاهير الإعلام ووتوافد الافواج السياحية على مدار خمس أسابيع فى كبرى الفنادق المطلة على بحيرة التمساح.



مؤكدًا إن التكريم للمتميزين والمبدعين فى كافة المجالات للذين رحلوا هو ليس تكريما بقدر ما هو تقديرًا لثروة قومية للوطن يفترض أن يكرم بشكل لائق كما يحدث في كل دول العالم وهو على قيد الحياة وأكد أن التكريم يمثل تحريضا صريحا على التميز والتفوق، وتحفيزا إيجابيا على البذل والإصرار والإخلاص بل هو دعوة صادقة لاستمرار الجهد ومواصلة العطاء أو تثمين ما قدمه المبدع من عطاء سواء للمكرمين أو مختلف أفراد وشرائح المجتمع كما يمثل التكريم استثمارا ذكيا في طبقة المبدعين والمميزين والرواد الذين يحققون التنمية الشاملة والمستدامة للوطن.



أعلنت اللجنة العليا لمهرجان الإسماعيلية للإعلام، عن تكريم عدد من الإعلاميين والفنانين على مسرح مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك يوم الاثنين الموافق 30 يوليو بهدف تنشيط السياحة الداخلية ودعم المبدعين ووسائل الإعلام ونجوم الفن والفاشون وتكريم خمسون من المتميزين الذين لهم مساعى جاهدة لتنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية وخدمة الوطن والسلام ومكافحة الإرهاب وذلك لانطلاق برنامج تنشيط ودعم السياحة واحتفالات مصر.