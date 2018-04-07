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الجونة يفاوض الأهلي لضم حارس فريق الشباب

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:35 م
الجونة يفاوض الأهلي لضم حارس فريق الشباب
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علي نبوي
 

تلقى النادي الأهلي عرضا من الجونة للتعاقد مع عمر رضوان حارس مرمى فريق الشباب للانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويرغب نادي الجونة الصاعد حديثا للدوري الممتاز في تدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع رضوان الذي أعير في الموسمين الماضيين للشرقية والرجاء.

ويقود نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب ورئيس مجلس إدارة elevenn 11 المسئولة عن إدارة الجونة المفاوضات مع الأهلي للموافقة على استعارة الحارس لموسم واحد.

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