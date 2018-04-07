عضو المصري ينفي استقالته من مجلس حلبية

نفى أحمد عوض عضو مجلس إدارة نادي المصري، الأنباء التي ترددت بشأن تقديمه استقالته برفقة زميله شريف مزروع من مجلس إدارة المصري.

ونشر عوض عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا:"انا بصفتي احمد عوض عبده عضو مجلس ادارة المصري وبصفة زميلي شريف مزروع عضو مجلس الاداره ننفي ما يذكر بتقدمنا باستقالتنا من خدمه النادي المصري ونؤكد علي الدعم الكامل للنادي الي فترة ولايتنا بالكامل ونكن كل الاحترام والتقدير للجمعيه العموميه صاحبة الشأن في اختيارنا ونعمل جاهدين للرقي بالمستوي الفني والثقافي داخل منظومة النادي المصري يد بيد مع باقي اعضاء مجلس الاداره وكلنا علي قلب رجل واحد" .