الإمارات.. تشغيل أول مفاعل نووي بحلول نهاية العام المقبل



وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية، المشغلة للمشروع، أنه تم اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى تمهيدا لمرحلة العمليات التشغيلية نهاية 2019 ومطلع 2020.



وقالت المؤسسة، إنه تم إنجاز 89% من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية"، بواقع 93% في المفاعل الثاني، و83% في المفاعل الثالث، و72% في المفاعل الرابع.





وأشارت إلى أن العمليات الإنشائية تسير على نحو آمن وثابت في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، الذي يقع في منطقة الظفرة ويطل على الخليج العربي ويبعد نحو 53 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.



وستوفر محطات براكة للطاقة الأربع 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.





أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، أن أول المفاعلات النووية الأربعة التي تنوي البدء فيهم سيدخل الخدمة بين نهاية 2019 ومطلع 2020.