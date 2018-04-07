مجموعات نقاشية للسيدات في قنا لتوعيتهم بمشاكل التعامل البنكي



وقالت الدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس في قنا، إنه تم عمل مجموعات بؤرية من السيدات والفتيات فى فئات عمرية مختلفة ومن طبقات اجتماعية مختلفة بهدف توعيتهم بالخدمات البنكية المتاحة وكذلك التعريف بمصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأشارت إلى أن الهدف ايضا هو التعريف باستخدام وسائل التواصل عن بعد مثل الانترنت البنكى والهاتف المصرفى وماكينات سحب وايداع النقود وكذلك تم مناقشة المشاكل التى تواجه المراة فى التعامل مع البنوك سواء فى حال الادخار او الاقراض، وفى النهاية تم توضيح مميزات الخدمات البنكية وكيفية استخدام السلع البنكية.



وأشادت الفئات المستهدفة باللقاء وطالبن بتكرار مثل هذه اللقاءات والتى اضافت اليهن الكثير من المعلومات القيمة واوضحت لهن الكثير من المفاهيم الخاصة باقامة المشروعات التنموية والتعامل مع البنوك.



عقد المجلس القومي للمرأة بقنا، عدة لقاءات مع السيدات والفتيات من خلال مشروع "تقييم فرص تقديم الخدمات البنكية للاعمال والمشاريع المملوكة للمراة فى مصر وتونس والمغرب" والذى قام بتنفيذه المكتب الاستشارى "مجموعة البيئة والتنمية".