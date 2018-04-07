قطاع خدمات مالية يسجل تداولات بقيمة 232 مليون جنيه

تصدر قطاع "خدمات مالية ( باستثناء البنوك )" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 32.64% محققًا 232.1 مليون جنيه، وجاء في المرتبه الثانية قطاع " العقارات" بنسبة 26.66% بقيمة 189.6 مليون جنيه.





واحتل قطاع "اتصالات" المرتبة الثالثة بنسبة 8.11% بقيمة 57.6 مليون جنيه، ثم قطاع " سياحة وترفية" في المرتبة الرابعة بنسبة 7.10% بقيمة تداول بلغ 50.4 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع " منتجات منزلية و شخصية" بنسبة 6.18% بقيمة تداول بلغت نحو 43.9 مليون جنيه.