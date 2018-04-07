أكثر 7 لاعبين صناعة للفرص في مونديال روسيا
وصل قطار كأس العالم ٢٠١٨ إلي محطة الدور ربع النهائي، بتأهل منتخبات أوروجواي، وفرنسا، والبرازيل، وإنجلترا، وروسيا، وبلجيكا، والسويد، وكرواتيا.
ونستعرض بعض الأرقام والإحصاءات الخاصة بنسخة مونديال روسيا:
- أكثر اللاعبين تسجيلًا في المونديال هم هاري كين من المنتخب الانجليزي
برصيد ٦ أهداف، وكريستيانو رونالدو نجم البرتغال برصيد ٤ أهداف، ويتساوي معه بنفس
الرصيد روميلو لوكاكو من منتخب بلجيكا.
- أكثر اللاعبين تحقيقًا للمراوغات الصحيحة يتقدمهم النجم البرازيلي نيمار
ب ٣٣ مراوغة صحيحة، يليه ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني ب ١٩ مراوغة، ثم
إيسكو من منتخب إسبانيا في المركز الثالث ب ١٩ مراوغة يتساوي بها مع ميسي، ومن
خلفهم هيرفينج لوزانو لاعب منتخب المكسيك برصيد ١٢ مراوغة صحيحة بالمشاركة مع
ويليان من منتخب البرازيل وإدين هازارد من منتخب بلجيكا.
- حراس المرمى الأكثر تصديات للتسديدات يتقدمهم جييرموا أوتوشوا حارس
المكسيك في المقدمة برصيد ٢٤ تصدي ناجح، ومن خلفه الحارس كاسبر شمايكل من منتخب
الدنمارك ب ١٨ تصدي، وفي المركز الثالث حارس إيجور اكينفيف حارس روسيا برصيد ١٤
تصدي، ثم إيجي كاواشيما حارس اليابان، وديفيد أوسبينا حارس كولومبيا بنفس الرصيد.
- الأكثر صناعة للفرص، جاء جوشوا كيميش لاعب المنتخب الألماني في الصدارة
برصيد ٧ أسيست، يليه في المركز الثاني درايس ميرتنز من منتخب بلجيكا برصيد ٦
أسيست، ويتساوي معه نيمار نجم البرازيل بنفس الرصيد، ثم يأتي زميله البرازيلي
فيليب كوتينيو برصيد ٥ أسيست، وتوماس مونييه لاعب بلجيكا، وشيردان شاكيري من منتخب
سويسرا، وسلمان الفرج من منتخب السعودية، بنفس الرصيد.