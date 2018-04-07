تباين الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم





حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث جرت التداولات على 6 ورقات مالية, حيث استقرت 4 ورقات في حين ارتفعت ورقه وتراجعت ورقه ، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 4.5 مليون دولار بتداول 370.9 ألف ورقة ماليه منفذة على 90 عملية برأسمال سوقي 39.1 مليون دولار.

و تراجع سهم " المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) " بنسبة 0.48% محققاً 8.38 دولار





وصعد سهم " بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار " بنسبة 0.93% محققاً 1.08 دولار، حيث استقر سهم كلاً من " العرفة للاستثمارات والاستشارات" تلاه ،" النعيم القابضة للاستثمارات"،" القابضة المصرية الكويتية "،" الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف".



