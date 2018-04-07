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تباين الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:18 م
تباين الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم
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حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث جرت التداولات على 6 ورقات مالية, حيث استقرت 4 ورقات في حين ارتفعت ورقه وتراجعت ورقه ، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 4.5 مليون دولار بتداول 370.9 ألف ورقة ماليه منفذة على 90 عملية برأسمال سوقي 39.1 مليون دولار.           
و تراجع سهم " المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)  " بنسبة 0.48% محققاً 8.38 دولار

 وصعد سهم " بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار " بنسبة 0.93% محققاً 1.08 دولار، حيث استقر سهم كلاً من " العرفة للاستثمارات والاستشارات"  تلاه ،" النعيم القابضة للاستثمارات"،" القابضة المصرية الكويتية "،" الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف".

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