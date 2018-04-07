أول تعليق من أبوتريكة بعد إلغاء إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب





علق نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة على قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير العام الماضي بادراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات وإعادته لمحكمة الجنايات مرة أخرى.





وقال أبوتريكة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :"مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح قلبي يسع ويعفو عن الجميع ولكن اكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي فهو كان اكثر المتأثرين رحمة الله عليك أبي . مصر نحبك بل نعشقك انت الروح والقلب".





وقررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر السابق و1545 آخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس المعزول محمد مرسى وأبناؤه والقيادى محمد البلتاجى وأشرف ثابت ومحمد بديع وخيرت الشاطر وأبناؤهما ومرشد الجماعة الإرهابية الأسبق مهدى عاكف وباسم عودة وسعد الكتاتني وعصام سلطان ومحمود غزلان وصفوت حجازى وباكينام الشرقاوى ووليد شرابي وأبو العلا ماضي وحسن مالك وحمزة زوبع والإعلامي مصطفي صقر في القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك علي القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير العام الماضي بادراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات وإعادته لمحكمة الجنايات مرة أخرى.



