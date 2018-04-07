"الرقابة المالية": استبعاد محمد عبد السلام من المرشحين لرئاسة مجلس إدارة "مصر للمقاصة"





من منطلق حرص الهيئة على ممارسة مسئولياتها التنظيمية والإشرافية على الأنشطة المالية غير المصرفية ، وإحتراما لما يصدر من أحكام عن القضاء المصرى ، وفيما له صلة بالإنتخابات التى كان مقرراً إجرائها يوم الإثنين 2/7/2018 على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى .





وتنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل من الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بتاريخ 30/6/2018 ، وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 2/7/2018 من ذات المحكمة فى الدعوى رقم 47937 لسنة 72 ق ، والقاضى بالإستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 30/6/2018 فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72ق بما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم الصادر بتاريخ 2/7/2018 من المحكمة نفسها فى الإشكال رقم 47942 لسنة 72 ق المقام من محمد سليمان عبد السلام القاضى برفض الإشكال المقدم منه لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بجلسة 30/6/2018 المشار إليه.





كشف المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن قرار الهيئة بإستبعاد إسم محمد سليمان عبد السلام من كشوف المرشحين على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ، بما يترتب على ذلك آثار إعمالاً ونفاذاً للأحكام القضائية المشار إليها أعلاه . وتكليف مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ( القائم ) بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لإختيار رئيس مجلس إدارة الشركة فى موعد أقصاه 30/7/2018 .



