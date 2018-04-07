طريقة عمل الدجاج المكسيكي

المقادير:





الدجاج: دجاجة "بوزن كيلو ونصف"

الفلفل الرومي الأخضر: 4 حبات "مقطع"

البصل: 2 حبة "مفروم"

عصير الطماطم: 4 حبات

الزبدة: 100 جرامًا

فلفل أسود: رشّة "مطحون"

ملح: حسب الرغبة









طريقة التحضير:





1- تتبل الدجاجة بالملح والفلفل ثم توضع في صينية وتدخل الفرن حتى تنضج مع مجموعة من الخضار.





2- لعمل الصوص مكسيكيان، نضع قدر على النار به الزبدة حتى تصبح سائلة ثم نضع البصل حتى يتبل ثم نضع الفلفل مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.



