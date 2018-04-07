طريقة عمل الدجاج المكسيكي
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:12 م
المقادير:
الدجاج: دجاجة "بوزن كيلو ونصف"
الفلفل الرومي الأخضر: 4 حبات "مقطع"
البصل: 2 حبة "مفروم"
عصير الطماطم: 4 حبات
الزبدة: 100 جرامًا
فلفل أسود: رشّة "مطحون"
ملح: حسب الرغبة
طريقة التحضير:
1- تتبل الدجاجة بالملح والفلفل ثم توضع في صينية وتدخل الفرن حتى تنضج مع مجموعة من الخضار.
2- لعمل الصوص مكسيكيان، نضع قدر على النار به الزبدة حتى تصبح سائلة ثم نضع البصل حتى يتبل ثم نضع الفلفل مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
3- ثم نضع الطماطم مع التقليب لمدة دقيقة ثم يضاف الصوص إلى الدجاج مع مراعاة أن يقدم لكل فرد نصف دجاجة، ويقدم معها أرز أبيض أو خضار سوتيه وبطاطس مقلية.
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