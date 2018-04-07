مفاجأة.. كيت ميدلتون تربت ودرست في دولة عربية وتعلمت القرآن الكريم (صور نادرة)

كشفت ساهرة النابلسي مديرة دار حضانة في العاصمة الأردنية عمان، أن كيت ميدلتون Kate Middleton دوقة كامبريدج، قضت طفولتها في الأردن، التي زارها زوجها الأمير ويليام مؤخراً ضمن جولته الشرق أوسطية.





دوقة كامبريدج كانت إحدى تلاميذ الحضانة عندما كانت في الرابعة من عمرها، حيث كانت عائلتها قد انتقلت للإقامة في الأردن عام 1984، ووقتها كانت كيت في عمر العامين وشقيقتها بيبا تبلغ من العمر ثمانية أشهر، وكان والدهما يشغل منصب مدير الخطوط الجوية البريطانية.





وقالت ساهرة النابلسي عن طفولة كيت ميدلتون في الحضانة، إنها كانت تدرس اللغة الإنجليزية على شكل أغنيات، كما كانت تتعلم بعض الآيات من القرآن الكريم حتى تتحسن لغتها العربية مع الأطفال الآخرين من مختلف الجنسيات.





وعاشت كيت ميدلتون في الأردن ثلاث سنوات مع أسرتها التي عادت إلى مقاطعة باركشير الانكليزية بعدما أنهى والدها مهامه.



