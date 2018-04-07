791 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم





بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم "الأربعاء" ، نحو 791.2 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 171 شركة، حيث ارتفع 44 شركة ،وانخفض 86، واستقرت 41 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 255.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 22.4 ألف صفقة.





واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 776.3 مليون جنيه، في حين أستحواز المتعاملون الرئيسيون على 65.2 مليون جنيه، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 711.1 مليون جنيه.



