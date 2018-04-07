مكونات السلطة الروسية
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:10 م
المقادير
- الجزر : 2 حبة (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)
- البازيلاء : كوب (مجمدة)
- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)
- الثوم : فص (مهروس)
- المايونيز : كوب
- بشر الليمون : ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1. اسلقي الجزر والبازيلا في الماء حتى تطرى.
2. صفي الخضار وضعيها في طبق.
3. أضيفي البصل للخضار وقلبي.
4. اخلطي المايونيز مع الملح والفلفل والثوم وبشر الليمون حتى تمتزج المكونات.
5. صبي المزيج فوق البازيلا والجزر وقلبي حتى تتجانس المكونات وقدميها باردة.