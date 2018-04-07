سائق ينهي حياة عامل في فرن بدمياط

تلقى قسم شرطة فارسكور بدمياط، اليوم الأربعاء، يفيد بمقتل فران يدعى سميز الجمل اثر مشاجرة.



تم تشكيل فريق أمني للتحقيق في الواقعة وتبين ان الجاني يدعى حسن. ا، يعمل سائق توك توك ونشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة اسفرت عن مقتله ولاذ الجاني بالفرار.



تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى واخطار أسرته، لاستلام جثمانه والبدء في استخراج تصاريح الدفن، وتشكيل فريق أمني لضبط الجاني وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

