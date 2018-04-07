بورصة النيل تصعد بنسبة 0.16% خلال تعاملات اليوم





سجل مؤشر بورصة النيل ارتفاع لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد بنسبة 0.16% مغلقًا عند مستوى 466.34 نقطة.





وجرت التداولات على 12 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 7 ورقات دون تغير بينما ارتفعت 3 ورقات فحين تراجعت ورقتان، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 566 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 383 سهم من خلال تنفيذ عدد 73 عملية.





وعلى صعيد الأسهم التى صعدت سهم " يونيفرت للصناعات الغذائية " بنسبة 1.14%، تلاه سهم" الدولية للصناعات الطبية ايكمي " بنسبة 1.35%، تلاه "جينيال تورز " بنسبة 2.81%.





بينما تراجعت أسهم كلاً من "اراب للتنمية والاستثمار العقاري" بنسبة 2.22%، تلاه سهم "الدولية للأسمدة والكيماويات" بنسبة 0.93%.





وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم" المصرية لنظم التعليم الحديثة" ، تلاه سهم "بى اى جى للتجارة والاستثمار "،"المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "،" المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية"، " فرتيكا للصناعة و التجارة " ، "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية "، تلاه سهم " الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار ".