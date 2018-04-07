ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بورصة النيل تصعد بنسبة 0.16% خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:04 م
بورصة النيل تصعد بنسبة 0.16% خلال تعاملات اليوم
طباعة
عبدالرحمن العويسى
 

سجل مؤشر بورصة النيل ارتفاع  لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد بنسبة 0.16% مغلقًا عند مستوى 466.34 نقطة.

وجرت التداولات على 12 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 7 ورقات دون تغير بينما ارتفعت 3 ورقات فحين تراجعت ورقتان، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 566 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 383 سهم من خلال تنفيذ عدد 73 عملية.           

وعلى صعيد الأسهم التى صعدت سهم " يونيفرت للصناعات الغذائية " بنسبة 1.14%، تلاه سهم" الدولية للصناعات الطبية ايكمي " بنسبة 1.35%، تلاه "جينيال تورز " بنسبة 2.81%.

بينما تراجعت أسهم كلاً من "اراب للتنمية والاستثمار العقاري" بنسبة 2.22%، تلاه سهم "الدولية للأسمدة والكيماويات" بنسبة 0.93%.

وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم" المصرية لنظم التعليم الحديثة" ، تلاه سهم "بى اى جى للتجارة والاستثمار "،"المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "،" المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية"، " فرتيكا للصناعة و التجارة " ، "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية "، تلاه سهم " الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار ".
المزيد عن: شركات البورصة ختام تعاملات البورصة تعاملات البورصة بداية تعاملات البورصة الرقابة المالية البورصة ارباح البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 3:30:06 PM