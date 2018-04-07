بعد صنعه التاريخ بمونديال روسيا.. 6 معلومات عن "ياري مينا"

تألق المدافع الكولومبي ياري مينا بقوة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، فرغم خروج كولومبيا أمام إنجلترا أمس إلا أن "ياري" تألق بشده وكان صانعًا للفارق مع المنتخب.

فسطر ياري مينا اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ منتخب كولومبيا بعدما نجح فى تسجيل 3 أهداف من مجموع 4 مباريات خاضها فى دور المجموعات حتى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

وعادل الكولومبي ياري مينا رقمين قياسين بهدفه القاتل في شباك المنتخب الإنجليزي، خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأسود الثلاثة بمنافسات مونديال روسيا 2018، وسجل مينا هدفه الثالث في روسيا 2018، مساويا سجل المدافع الألماني بول برايتنر في نسخة واحدة للمونديال والذي حققه عام 1974.

والمدافع الكولومبي أصبح أيضًا أول لاعب يسجل 3 أهداف بالرأس خلال مونديال واحد لكأس العالم منذ ميروسلاف كلوسه في 2002، ويصبح أيضًا ثاني أكثر المدافعين تسجيل للأهداف برصيد 3 أهداف بعد بيكنباور الذي يملك 4 أهداف.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن "ياري مينا"، الذي تألق خلال الفترة الماضية في مونديال روسيا:

*ياري فرناندو مينا غونزاليس من مواليد 23 سبتمبر 1994، وهو لاعب كرة قدم كولومبي يلعب في مركز قلب الدفاع مع نادي الدوري الإسباني برشلونة والمنتخب الكولومبي.

*بدأ ياري مسيرته الكروية مع نادي إنديبنديينتي سانتا في في عام 2013، وحقق معهم كوبا سود أمريكانا وكأس السوبر الكولومبي في 2015، لينتقل في مايو 2016 إلى نادي بالميراس البرازيلي ويحقق معهم بطولة الدوري البرازيلي 2016.

*وفي 11 يناير 2018، توصل برشلونة وبالميراس إلى اتفاق من أجل انتقال المدافع مينا لصفوف الفريق الإسباني، وحقق مع النادي الكتالوني بطولة الدوري والكأس في أول موسم له.

*لعب مينا أول مباراة له في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، عندما دخل كبديل لجيرارد بيكيه في الدقيقة 83 ضد فالنسيا، وفاز برشلونة بالمباراة 0-2 ليتأهل إلى النهائي، وشارك في أول مباراة له في الدوري ضد خيتافي، حيث شارك كلاعب أساسي وأكمل المباراة كامبلة والتي أنتهت بالتعادل السلبي 0-0.

*في عام 2016، تم أستدعاء مينا للمشاركة مع كولومبيا في كوبا أمريكا المئوية، لعب كأساسي لأول مرة كوستاريكا، ولعب في خمس من مباريات مع كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2018 من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017.

* كان كل من والد مينا وعمه لاعبي كرة قدم محترفين حراس المرمى، وقد نصحه والده باللعب في مركز آخر غير حراسة المرمى، ثم أخده عمه لصقل مهاراته مع نادي ديبورتيفو باستو، وعمه يائير مينا هو وكيل أعماله في نفس الوقت.