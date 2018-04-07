اللون الأحمر يخيم مؤشرات البورصة بخسائر 6.5 مليار جنيه بالختام





اختتمت البورصة تعاملاتها واللون الأحمر يخيم على جميع المؤشرات، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشرها الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.68% ، متأثراً بعمليات البيع القوية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب ،على الاسهم القيادية والصغرى والمتوسطة حيث هبط رأسمالها السوقى نحو 6.5 مليار جنيه.





حيث فقد رأس المال السوقى 6.5 مليار جنيه ليصل عند مستوى 904.4 مليار جنيه مقابل نحو 910.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.68% ليصل عند مستوى 16309.65 نقطة,حيث هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.44% محققا مستوى 804 نقطة, تلاه منخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.81% محققا مستوى 2047.77 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 791.2 مليون جنيه، من خلال تداول 255.6 مليون سهم، بتنفيذ 22.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 171 شركة مقيدة، ارتفع منها 44 سهمًا، وتراجعت أسعار 86 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 41 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلاً 42.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 85.71% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات البيع، مسجلًا 34.4 مليون جنيه، و 8.1 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 6.45%، 7.84% من التداولات.



