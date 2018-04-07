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أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 02:58 م
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
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تصوير : أحمد على
 

منح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، "درع جامعة الدول العربية للريادة في العمل التنموي"، حيث تسلمه نيابةً عنه محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل لدولة الإمارات.


شهدت الاحتفالية، حضورًا من أعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة، الرسمية وغير الرسمية.


والجدير بالذكر أن "درع العمل التنموي العربي"، هي جائزة رمزية سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، من أجل تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.

أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
أحمد أبو الغيط يمنح حاكم دبي درع العمل التنموى العربى (صور)
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