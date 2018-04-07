حجز إعادة محاكمة متهم بـ"حصار محكمة مدينة نصر" لـ 30 أغسطس للحكم

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة إعادة محاكمة متهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حصار محكمة مدينة نصر" .. إلى جلسة 30 اغسطس المقبل للنطق بالحكم





صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية ايمن القاضي.





كانت محكمة الجنايات قد قضت بالسجن 5 سنوات لحازم أبو إسماعيل و5 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ12 متهما غيابياً بتهمة حصار محكمة مدينة نصر.





وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم من بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.





وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بالتحريض في حصار محكمة مدينة نصر، واستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.



