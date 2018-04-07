أشرف صبحي: ندعم مشروعات الشباب ونتابع إنشاء مركز الأسمرات





أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بأن خطة الوزارة هو تطوير مراكز الشباب لتكون مراكز لتنمية المجتمع بحيث تشمل مكان مخصص للعلاج والفنون، مشيرا إلى أهمية التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من الناحية الاستثمارية أثناء عملية التطوير.

وأوضح أن إنشاء مركز شباب حى الأسمرات يأتى ضمن خطة الوزارة لإنشاء مراكز شباب نموذجية على مستوى الجمهورية من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم الأنشطة الرياضية المختلفة للشباب فى مختلف المحافظات ونشر المراكز الرياضية فى المدن الجديدة ومن ضمنها حى الأسمرات.

وكان صبحي قد شارك في الاجتماع الذى عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لبحث التعاون بين الوزارات الثلاثة فى دعم مشروعات الشباب، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، بدعم هذه المشروعات.