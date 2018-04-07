الأرجنتين تفاوض "جوارديولا" لتدريبها بسبب ميسي وأجويرو

دخل بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنلجيزي على رأس قائمة المرشحين لخلافة خورخى سامباولى فى تدريب منتخب الأرجنتين بعد إخفاق كأس العالم روسيا 2018 والخروج من دور الـ16.





ووفقاً لما نشرته صحيفة "آس"الأسبانية، فإن الإتحاد الأرجنتينى عرض على بيب جوارديولا 12 مليون دولار سنوياً حتى يونيو 2022 لتدريب منتخب التانجو.





وأوضحت الصحيفة أن الإتحاد الأرجنتينى يخطط لاستقطاب جوارديولا لعلاقته الجيدة مع ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو وهو ما يجلب الاستقرار للفريق.















