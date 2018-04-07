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"فيفا" يجري تعديلات على اختيار أفضل لاعب في العالم

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:44 م
فيفا يجري تعديلات على اختيار أفضل لاعب في العالم
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الفجر الرياضي
 


أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سيجري عدد من التعديلات في نظام اختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

 

وأكد فيفا في بيان رسمي، أن التصويت لأختيار أفضل لاعب، لاعبة، مدرب ومدربه سيبدأ يوم 23 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس القادم على أن يكون التصويت العام بأصوات كل من الجماهير، قادة المنتخبات والمدربين، إلى جانب 200 إعلامي شرط أن تكون الجماهير مشتركة في الموقع الرسمي للفيفا.

 

واختار الفيفا لجان ممن وصفهم بعظماء كرة القدم من أجل التصويت لاختيار الفائزين بالجوائز الأربعة عن العام الجاري كما أعلن ، أن القائمة الأولية المرشحة للفوز بالأفضل في كل من الجوائز الأربعة على حدة ستكون مكونة من 10 أفراد فقط بدلا من 23 مرشح، يتم تقليصها إلى 10 مرشحين ثم ثلاثة في الحفل الختامي للإعلان عن الجائزة.

 

الجدير بالذكر أن الإعلان عن الفائزين سيكون في حفل يقام بالعاصمة الإنجليزية، لندن، يوم 24 سبتمبر المقبل.

 

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