رئيس جامعة المنيا يترأس وفد الجامعة بمعرض أخبار اليوم للجامعات المصرية بالرياض..صور

شهد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة افتتاح معرض اخبار اليوم للجامعات والذى أُقيم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفير ناصر حمدى سفير مصر بالسعودية، والذى تستمرفعالياته لمدة يومين وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى ووزارة الخارجية بمكتبها الثقافى بالسفارة المصرية بالرياض، والذى شهد إقبالًا شديدا من الطلاب والدارسين وأولياء الأمور، والذي يهدف تنظيمه إلى جذب وزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وإعادة الدور الريادى للجامعات المصرية من خلال هذه المعارض التي يتم تنظيمها لأول مرة بالسعودية وكان لها الأثر الكبير في زياردة الروابط التعليمية والثقافية بين مصر ومختلف الدول العربية.



حضر افتتاح المعرض الدكتور أشرف العزازى المستشار الثقافى لمصر لدى المملكة العربية السعودية ورفعت فياض رئيس قسم التعليم بأخبار اليوم وعاصم الشيخ مدير التسويق بأخبار اليوم والدكتور عصام فرحات المدير التنفيذى لمركز المعلومات بجامعة المنيا، والدكتور ابو هشيمة مصطفي رئيس قسم الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة المنيا.



وأوضح الدكتور جمال أبو المجد، بأن مشاركة الجامعة لمعرض أخبار اليوم للجامعات المصرية بالرياض خارج مصر تعد المشاركة الثانية بعد مشاركتها لمعرضها بالقاهرة العام الماضي حيث تعرض الجامعة البرامج المتميزة بها، بالإضافة إلى عرض التخصصات العلمية والنظرية بكلياتها العشرين.