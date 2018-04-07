حلول سريعة لإزالة العطر الزائد.. جربيها
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:43 م
في حالة وضعكِ الكثير من العطر على ملابسك يمكنكِ تخفيفه عن طريق الطرق السريعة التالية:-
1- في حال رش العطر على الملابس، يمكن تغيير الملابس سواء العباءة او المعطف او سواهما من القطع، واستبدالها بأخرى.
2- الحل الثاني للتخلص من رائحة العطر الزائد على الملابس يكون بتهوئة هذه الاخيرة بضع ساعات، أو استخدام البخاخ المزيل للروائح الذي يعمل على امتصاص الرائحة لا تغطيتها. وهذا يمكن توافره في محلات السوبرماركت. المهم في الامر، عدم وضع عطر ثان فوق العطر الاول بهدف اخفائه والا فالنتائج السيئة ستتفاقم!
3- في حال رش العطر على البشرة بكمية فائضة، يمكن استدراك الموقف سريعا، وذلك عبر وضع محرمة او قطعة من القماش على البشرة لامتصاص السائل العطري قبل تبخره. بعدها يمكن تنظيف البشرة حيث أكثرت من رش العطر باستخدام السائل المضاد للبكتيريا وانتظاره ريثما يجف. بذل تكون رائحة العطر قد تفككت.
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