حلول سريعة لإزالة العطر الزائد.. جربيها

في حالة وضعكِ الكثير من العطر على ملابسك يمكنكِ تخفيفه عن طريق الطرق السريعة التالية:-





1- في حال رش العطر على الملابس، يمكن تغيير الملابس سواء العباءة او المعطف او سواهما من القطع، واستبدالها بأخرى.





2- الحل الثاني للتخلص من رائحة العطر الزائد على الملابس يكون بتهوئة هذه الاخيرة بضع ساعات، أو استخدام البخاخ المزيل للروائح الذي يعمل على امتصاص الرائحة لا تغطيتها. وهذا يمكن توافره في محلات السوبرماركت. المهم في الامر، عدم وضع عطر ثان فوق العطر الاول بهدف اخفائه والا فالنتائج السيئة ستتفاقم!



