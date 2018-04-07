"الزيوت الطبيعية".. الحل السحري لعلاج تشققات القدمين

للعناية ببشرة قدميكِ، هناك خلطات طبيعية من الزيوت، للحصول على قدم صحية خالية من التشققات:-





زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة تساعد على ترطيب بشرتكِ، وتقلل من ظهور التشققات، بخاصة بعد يوم طويل من العمل، أو يوم تسوّق اضطررتِ للـمشي فيه كثيرًا.

بعد أخذ حمّامكِ الخاص، لـترطيب بشرة القدم، ضعي زيت الزيتون قبل النوم، ودلّكي بها قدميكِ، لـبشرة ناعمة.





زيت اللوز الحلو

- يلعب زيت اللوز دورًا مهمًّا في علاج تشقّقات القدم، إذ يغذي بشرتكِ، ويمنحها العناصر والفيتامينات، كما أنه يوحد لون بشرة قدميكِ، إن كانت تحتوي على بعض البقع الداكنة.

- يمكنكِ استخدامه مع الغليسرين، ضعيه قبل النوم يوميًّا، أو يومًا بعد يوم في الأسبوع، للوقاية من أيّ تشققات.

- يفضل أن تكون البشرة رطبة قدر الإمكان، لكي يسهل إزالة الجلد الميت، وامتصاص الزيت من قبل بشرتكِ.





زيت السمسم

- زيت السمسم بمثابة مغذٍّ طبيعي لبشرتكِ، يمنحها ملمسًا ناعمًا، ومظهرًا أنثويًّا، وجلدًا رطبًا.