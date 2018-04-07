التحقيق في مصرع طفل مجهول الهوية أعلى الطريق الدائري

تجري النيابة العامة التحقيق في وفاة طفل مجهول الهوية، إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري دائرة قسم بولاق الدكرور.



تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بمصرع طفل في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، دائرة قسم بولاق الدكرور، وتبين عدم وجود ايه أوراق بحوزته تفيد هويته.



وتم نقل الجثة لمستشفى بولاق الدكرور العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.