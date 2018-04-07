مايكل جاكسون يشارك في ألبوم درايك

بعد حوالي عقد على وفاته، يعود #مايكل_جاكسون مجددا إلى عالم الموسيقى في الألبوم الأخير للمغني الكندي درايك الذي صدر الجمعة تحت اسم "سكوربين".





ويسهل التعرف على صوت ملك البوب في أغنية "دونت ماتر تو مي" المندرجة في خامس ألبومات درايك الذي كان يُنتظر بحماسة كبيرة.





ولم يكشف درايك عن تفاصيل إعداد هذه الأغنية، غير أن جاكسون ترك قبل وفاته عددا من الأعمال غير المكتملة.





واعتمادا على مقطوعة سجلها في الاستوديو ملك البوب، أصدر جاستن تمبرلايك سنة 2014 أغنية "لوف نيفر فلت سو غود" التي يمتزج فيها صوته بصوت ملك البوب.





وصدر ألبوم "سكوربين" غداة وفاة جو جاكسون، والد مايكل الذي أسس فرقة "ذي جاكسون 5" عندما كان أولاده صغارا.





وكان درايك الذي باتت أعماله من الأكثر مبيعا في السنوات الأخيرة قد كشف في مقابلة العام الماضي أن ملك البوب كان بمثابة قدوة له.





ويحافظ درايك في ألبومه الجديد هذا الذي يتضمن 25 أغنية، على أسلوب الراب المطعم بالبوب.