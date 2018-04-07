7 ندوات بالجامعات المصرية للتوعية بنظامى إدارة المعلومات المالية ومنظومة الدفع الإلكترونى





تحت رعاية محمد معيط وزير المالية نظمت وزارة المالية مؤخرا عدد 7 ندوات وورش عمل بالجامعات المصرية وهى جامعة القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط وجنوب الوادى وقناة السويس والاسكندرية على مستوى المناطق الجغرافية بهدف رفع كفاءة العاملين القائمين على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع الإلكترونى (GPS).





من جانبه أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة على أهمية عقد هذه اللقاءات المباشرة بهدف تعريف المشاركين فى المنظومة بأهم المستجدات والتى منها تفعيل الرقابة على التأشيرات العامة والخاصة وتفعيل الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.





بالإضافة إلى توعية العاملين بالجهات الإدارية إلى آلية عمل قيود الإقفال وإعداد ختامى 2017 / 2018 وكيفية بدء تنفيذ موازنة العام المالى 2018 / 2019 ، مع التأكيد على إستمرار الدور الهام لشركة (E-Finance) وتقديمها للدعم الفنى المتواصل فى أسرع وقت ممكن.





وأضاف رئيس قطاع الموازنة ان هذه الورش لاقت حضوراً كثيفاً من العاملين بالإدارات المالية بالجهات الإدارية بالدولة على مستوى كافة المواقع الجغرافية حيث زادت أعداد المتدربين عن 4600 متدرباً.





وطالب الحضور عقد مزيد من هذه الندوات والورش لما لها من اهمية فى الرد على التساؤلات والإستفسارات وإحاطتهم بأحدث وآخر المستجدات فى المنظومة ، كما أبدت الجامعات سعادتها بإستضافة الحدث وظهر ذلك من خلال التعاون المشترك وقيام بعض رؤساء وأمناء الجامعات بإستقبال وإفتتاح هذه الورش.