برلمانية: برنامج الحكومة يهتم بتطوير التعليم والمشكلة في التمويل (فيديو)

قال الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة ركز على ثلاث نقاط هي التعليم والصحة والثقافة، وهو ما يتماشى بشكل عام مع رؤية وتخطيط الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة الثانية للرئاسة.





وأضافت "نصر" في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية DMC، اليوم الأربعاء، أن التركيز أيضا كان على تنفيذ ما تم عرضه سابقًا، موضحة أن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، كان قد اقترح خطة مختلفة لتطوير التعليم بشكل جذري وهو ما سيجري العمل عليه، من خلال إنشاء المدارس اليابانية ومقاومة الكثافة الطلابية وتطوير البنية الاساسية للمدارس والتخطيط لتخفيض الزيادة السكانية.



