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مصرع مواطن في المنوفية جراء حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:35 م
مصرع مواطن في المنوفية جراء حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية
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أحمد الباهى
 
وقع حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق «الخطاطبة - كفر داوود» بمدينة السادات، مما أدى إلى مصرع عامل متاثرًا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة نقل بمقطورة، قيادة «أ. م. أ» مؤهل متوسط مقيم كفر الزيات غربية، ودراجة نارية قيادة «ا. ع. م» ميكانيكي مقيم دائرة المركز، ووقع الحادث نتيجة اختلال أداة القيادة بيد قائد الدراجة وسقوطها أسفل إطارات المقطورة، مما أدى إلى وفاة مرافق قائد الدراجة «ع. ح. ح» عامل مقيم دائرة المركز متأثرًا بإصابته.

وبسؤال قائدي المركبتين وشقيق المتوفي، أفادوا بمضمون ما جاء، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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