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قتلى وجرحى من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون بمديرية الدريهمي

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:34 م
قتلى وجرحى من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون بمديرية الدريهمي
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أسماء العزب
 
قتل مدني وأصيب 4 آخرين من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون، على قرية جنوب مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عن توقف العمليات العسكرية في الحديدة بشكل مؤقت لإفساح المجال للجهود السياسية التي يقودها المبعوث الأممي، في الوقت الذي واصلت فيها مليشيا الحوثي إرسال تعزيزاتها إلى المحافظة
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