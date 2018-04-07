تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج" لـ 2 سبتمبر
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:32 م
مـروة هيـكل
أجلت الدائرة 14 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"، .. لجلسة 2 سبتمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار بامانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.