تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج" لـ 2 سبتمبر

أجلت الدائرة 14 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"، .. لجلسة 2 سبتمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار بامانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد







