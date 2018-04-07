يُروج للسياحة المصرية.. 10 معلومات لا تعرفها عن الملتقى العالمي للشباب في الغردقة

أقيمت ورش عمل الملتقى العالمي السنوى للشباب في دورته الـ70، الذي تنظمه مؤسسة أيسيك العالمية، ليناقش موضوعات "الاستدامة، وريادة الأعمال، والتنوع، وتوظيف الشباب"، باستضافة الغردقة لـ800 شاب من أنحاء العالم، حيث تستهدف الترويج للسياحة في مصر.

وترصد " الفجر"، 10 معلومات لا تعرفها عن الملتقى العالمي السنوي للشباب في الغردقة.

1- تقام ورش عمل ملتقى الشباب العالمي السنوي في دورته الـ 70 بأحد فنادق منطقة مكادى شمال مدينة سفاجا.

2- ينظم الملتقى مؤسسة أيسيك العالمية للمرة الثانية في مصر.

3- يرعى ورش عمل الملتقى العالمى السنوى للشباب في دورته الـ70، وزارتي الشباب والرياضة والسياحة.

4- يشارك في الملتقى 800 شاب من 120 دولة جميعهم إعمارهم أقل من 30 سنة.

5- الهدف الرئيسى من الملتقى تنمية المهارات القيادية للشباب ونشر السلام فى العالم والاستدامة والتنوع فى الثقافات.

6- تدور مناقشات الملتقى حول ثلاثة موضوعات رئيسية تؤثر على عالم وهى الاستدامة، وريادة الأعمال، والتنوع، وتوظيف الشباب.

7- ويخضع المشاركون في ملتقى الشباب لورش عمل لبناء القدرات من أجل تطوير مهاراتهم القيادية والناعمة.

8- استضافة الغردقة لـ800 شاب من أنحاء العالم، ترويج سياحي مجاني للسياحة في مصر.

9- حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة أمل جمال مدير الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

10- سبق وتم تنظيم الملتقى العالمي السنوي للشباب للمرة الأولى عام 2013 وتلك المرة تعد الثانية لمصر.