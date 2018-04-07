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وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد القافلة الطبية المجانية بمركز شباب الظاهرية (صور)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:31 م
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد القافلة الطبية المجانية بمركز شباب الظاهرية (صور)
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دينا حسن- محمد رجب
 
تفقد الدكتور محمد أبو سليمان " وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية " القافلة الطبية لمركز شباب الظاهرية وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية بالمناطق اللتى تعانى من قلة المنشآت الطبية بها وذلك لتخفيف المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى توفر الخدمة الطبية.

وقد صرح "أبو سليمان" بأنه تم الكشف على 886 خلال اليوم الأول القافلة وعلى 1023 خلال اليوم الثانى القافلة باجمالى 1909 حالة كشف.

وقد اشتملت على التخصصات المختلفة وكانت اعداد الكشف بكل تخصص، باطن 524، اطفال 256، نسا 77، جراحة 73، اسنان36، مسالك 56، رمد 125، انف واذن 138، جلد 176، عظام 302.
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد القافلة الطبية المجانية بمركز شباب الظاهرية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد القافلة الطبية المجانية بمركز شباب الظاهرية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد القافلة الطبية المجانية بمركز شباب الظاهرية (صور)
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