بعد مصرعهما في انقلاب سيارة.. التصريح بدفن جثتين في البدرشين

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل وابنته، بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية، دائرة مركز البدرشين.



تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بإنقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية دائرة مركز البدرشين، ووجود متوفيين، وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة بيده، ما أسفر عن انقلاب السيارة بالترعة، ووفاة قائدها ونجلته.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.