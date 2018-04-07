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أمن قنا يضبط "الاشقاء الثلاثة" لقتلهم شقيقهم وزوجته في أبوتشت

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:28 م
أمن قنا يضبط الاشقاء الثلاثة لقتلهم شقيقهم وزوجته في أبوتشت
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بسام عبدالحميد
 
ألقت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، شمال قنا، القبض على الاشقاء الثلاثة بعد كشف غموض حادث مقتل عامل وزوجته عقب تلقيهما وابل من النيران في قرية كوم هتيم بمركز ابوتشت شمال محافظة قنا، إثر خلافات مع آخرين.

وأعلن مصدر أمني، ضبط هشام وحسام وطلال.، أشقاء المتهمين بقتل شقيقهم صبرى صادق وزوجته تيسير على بقرية كوم هتيم بابو تشت بسبب خلافات عائليه وبحوزة كل منهم بندقيه آليه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة
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