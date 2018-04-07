الكرملين: بوتين يخطط للقاء أمير قطر ونتنياهو في هذه الحالة

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم اللقاء مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل إذا حضرا كأس العالم لكرة القدم.

وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا على سؤال في هذا الشأن: "نحن لا نستبعد احتمال حدوث مثل هذه الاجتماعات كلها، في العموم يجري التحضير لها وستجرى، في حال مجيء الضيوف هنا بسبب الزيارة المقررة لمباريات البطولة. نتنياهو، نعم، من المقرر عقد مثل هذا الاجتماع".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعد لعقد اجتماع مع أمير دولة قطر، أو تبحث فقط، قال بيسكوف: "لا، انه يعد، أيضا، يعد الاجتماع، ولكن إذا كان سيكون في موسكو، عندها الاجتماع سيعقد".

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أمس الثلاثاء، بأن أمير قطر يعتزم حضور مراسم الافتتاح الرسمي لـ"بيت قطر"، خلال بطولة العالم لكرة القدم في موسكو يوم 7 يوليو.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرص على حضور مباراة البرازيل والمكسيك في دور الستة عشر بكأس العالم 2018، وظهر بشكل مغاير للمعتاد، حيث كان يرتدي ملابس رياضية وحذاء رياضيا، رغم اعتياده الظهور بالزي الوطني القطري والمكون دائما من الجلباب.

وتستضيف روسيا حاليا بطولة كأس العالم التي تستمر حتى 15 من يوليو، بينما تستضيف قطر بطولة عام 2022.