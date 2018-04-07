غدا.. أعضاء فريق mtm ضيوف "الليلة عندك" على "9090"

يستضيف غدا، الإذاعى فادى إبراهيم، مقدم برنامج "الليلة عندك" على إذاعة 9090، فريق mtm وذلك في السادسة مساء.

ويدور الحوار عن أحدث أعمالهم وألبوماتهم الغنائية، وأشهر أغانيهم والشعراء والملحنين الذين يعملون عنهم، بالإضافة إلى سر انفصال أحد أعضائهم عن الفريق مؤخرا.

برنامج "الليلة عندك" يذاع كل خميس، من الساعة 4 لـ6 مساءً، ويقدمه الإذاعى فادى إبراهيم على الراديو 90.90.