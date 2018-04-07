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محمد صلاح يهدد انتقال حارس البرازيل إلى ليفربول

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:12 م
محمد صلاح يهدد انتقال حارس البرازيل إلى ليفربول
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
رفض نادي روما الإيطالى بيع حارسه البرازيلى أليسون إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب محمد صلاح.

وذكر موقع "فورزا روما" الإيطالي أن روما قرر تجميد أي مفاوضات متعلقة بحارسه البرازيلى أليسون بدعوى أنهم تعرضوان للخيانة من جانب إدارة ليفربول فى صفقة محمد صلاح بشرائه بـ42 مليون يورو فقط ثم تألقه مع الريدز.

ويرغب أليسون حارس منتخب البرازيل في الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال انتقالات الصيف.


المزيد عن: محمد صلاح ليفربول روما اليسون البرازيل
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