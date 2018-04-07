مدّ عرض مسرحية "حي على بلدنا" حتى 14 يوليو الجاري

أعلن الفنان يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومي، عن مد عرض مسرحية "حي على بلدنا" ليوم 14 يوليو الجاري.

"حي على بلدنا" من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد، من بطولة أشرف عبدالغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور، المطرب محمد عزت، رحاب رسمي، المطربة نهال.

ويتضمن العرض مجموعة أغاني من ألحان سيد مكاوي، إبراهيم رجب، عبد العظيم عويضة، وجيه عزيز، ومحمد عزت، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صابر عبد الستار، أشرف على الملابس ناجي شاكر، ومن إخراج أحمد إسماعيل.