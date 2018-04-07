بايرن ميونيخ يخطط لضم نجم فرنسا





كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ يخطط للتعاقد مع بنيامين بافارد لاعب منتخب فرنسا وفريق شاوتجارت خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن بايرن يسعى لضم المدافع بافارد، خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال كأس العالم 2018 في روسيا وقيادة بلاده للتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018.





وأضافت الصحيفة أن بايرن سيواجه منافسة مع كل من أندية لايبزيج وبوروسيا دورتموند التي أبدت رغبة أيضا في ضم بافارد في الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة أن رئيس نادي شتوتجارت حدد سعر بافارد وهو ما لا يقل عن 50 مليون يورو، علما بأن اللاعبلديه شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 35 مليون يورو.



