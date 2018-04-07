البورصة تفقد 3.7 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم





تحولت مؤشرات "البورصة" إلى تراجع جماعى خلال منتصف جلسة تداول اليوم "الأربعاء" ، حيث هبط مؤشرها الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.31%، متأثراً بعمليات البيع القوية من قبل المستثمرين الأجانب ،على الاسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.





حيث فقد رأس المال السوقى 3.7 مليار جنيه ليصل عند مستوى 907.2 مليار جنيه مقابل نحو 910.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.31% ليصل عند مستوى 16370.60 نقطة,حيث هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.17% محققا مستوى 806.13 نقطة, تلاه منخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.38% محققا مستوى 2056.59 نقطة.





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 297 مليون جنيه، من خلال تداول 103.9 مليون سهم، بتنفيذ 7.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 133 شركة مقيدة، ارتفع منها 37 سهمًا، وتراجعت أسعار 46 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 50 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلاً 3.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 4.74% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والمصريين نحو عمليات الشراء، مسجلًا 981 ألف جنيه، و 2.6 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 5.2%، 90.06% من التداولات.