وكيل شباب كفر الشيخ يلتقي مديري الإدارات ويطالب بتفعيل البرامج



حذر محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ، من االتهاون والتجاوز فى تطبيق النشره الخاصة بمعكسرات الشباب التى تنظمها الإدارات بمصيف بلطيم، مطالبًا بتحقيق الانضباط والالتزام بمواعيد نزول البحر وتنفيذ الانشطة به على اكمل وجه، مؤكدًا انه سيتم توقيع جزاءات على مديرى الإدارات غير الملتزمين بتنفيذ ذلك.



وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال إجتماعه الدوري الشهري التنفيذى، بحضور وكيلى المديرية للشباب والرياضة و12 مدير ادارة فرعية و20 مدير ادارة فنية ومعاونة بالديوان العام، إنه أعطى توجيهات مشدده لمديرى، الإدارات باعادة فتح باب الترشيح مرة اخرى لتطبيق توجيهات وفتوي الادارة المركزية بالوزارة للهيئات الشبابية فى انتخابات مجالس ادارات مراكز الشباب، مع ضرورة تعاون مدير الادارة الفرعية ومدير مركز الشباب فى تسهيل وحث دارسي محو الامية لحضور دورة امتحان يوليو 2018 لاستفادة اكبر عدد من الدارسين





اضاف، أنه شدد على مشاركة شباب اعضاء الاندية الرياضية فى برامج معسكر الشباب قائلًا"هو حق لهم طالما ينطبق عليه شرط السن والتميز وقاموا بسداد الاشتراك وقام النادي بالاشتراك فى الفوج الخاص بالادارة"، مع تكثيف المتابعة ووضع خريطة زمنية على مدار الشهر لمتابعة جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.