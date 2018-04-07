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الصفدي: لا نعرف تفاصيل الخطة الأمريكية بشأن السلام في الشرق الأوسط

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:05 م
الصفدي: لا نعرف تفاصيل الخطة الأمريكية بشأن السلام في الشرق الأوسط
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أسماء العزب
 
قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إن هناك اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية بخصوص السلام في الشرق الأوسط.

وأكد "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، أنهم لا يعلمون تفاصيل الخطة الأمريكية بشأن السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الأوضاع صعبة جدا في الأراضي المحتلة.


وأجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وتتمحور محادثات الوزيرين على الوضع في المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد في سوريا، وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
المزيد عن: خارجية الاردن ايمن الصفدي الشرق الاوسط السلام الخطة الأمريكية
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