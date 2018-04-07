قناةعبرية: الطيران الإسرائيلي قصف مستودعًا للأسلحة في ريف درعا

أفادت مصادر سورية معارضة بسماع دوي انفجار عنيف أمس في منطقة تقع فيها مستودعات أسلحة للجيش السوري وحلفائه في محافظة درعا جنوب البلاد.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، أن الانفجار وقع في محيط بلدة محجة الخاضعة لسيطرة الجيش في ريف درعا الشمالي، على طريق دمشق-درعا، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار ناجما عن استهداف أحد المستودعات أو كان حادثا عرضيا سببه خلل فني.

من جانبها، أفادت مصادر إعلامية عربية بأن الانفجار وقع في مستودع يستخدمه مقاتلون إيرانيون يحاربون إلى جانب الحكومة السورية، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات.

بدورها، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مصادر عربية قولها، إن الحادث نجم عن قصف الطيران الإسرائيلي للموقع، ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بهذا الخصوص.

وشنت إسرائيل في الأشهر الماضية سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاتلين الإيرانيين في سوريا.

وكانت انفجارات مماثلة قد لوحظت في مستودع للجيش السوري في إحدى ضواحي حماة 18 مايو الماضي، وأكد مصدر عسكري أنها نجمت عن حريق نشب داخل مخزن للذخيرة.