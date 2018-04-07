"شعراوي": سيتم إقامة مشروعات تنموية بسيناء





أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إقامة مشروعات تنموية بسيناء تتضمن تنفيذ طرق وتوصيل الكهرباء للتجمعات السكنية، مضيفًا أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بهيئتى النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية تشمل تطوير حوالى 3800 أتوبيس نقل عام والتى تساهم فى نقل أكثر من 2.6 مليون راكب يوميًا.





وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ حوالى 20 كوبرى للسيارات و20 كوبرى ونفق للمشاة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات وذلك لخدمة حوالى 5 مليون مواطن .



