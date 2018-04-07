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عودة سامح الحفني لرئاسة سلطة الطيران المدني بأمر من الوزير

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:01 م
عودة سامح الحفني لرئاسة سلطة الطيران المدني بأمر من الوزير
الطيار سامح الحفنى - أرشيفية
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فاتن غلاب
 
أصدر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، قرارا بتكليف الطيار سامح الحفني برئاسة سلطة الطيران المدني المصري خلفاً للمهندس هاني العدوي والذي تم تعيينه مستشاراً للوزير لشئون الطيران.

الجدير بالذكر أن الطيار سامح الحفني هو قائد طراز ايرباص 330/340 وشغل مناصب عديدة منها رئاسة سلطة الطيران المدني، ورئاسة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وأخرها رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفترة من مارس 2014 حتى أغسطس 2015.

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